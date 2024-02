Geolier | video intervista Sanremo 2024 | «Telefonata più bella | mio papà | “guagliò simm’ primm’ | hai mangiat’?”»

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La nostra, in gara al Festival dicon il brano I p’ me, tu p’ te, che ci ha raccontato il suo orgoglio di aver cantato in napoletano, ladel padre e molto altro Vi presentiamo la nostra, in gara al Festival dicon il brano I p’ me, tu p’ te. Presente nella “sua” pizzeria Al 61, il giovane artista napoletano ci ha raccontato del suo primo posto nella classifica della seconda serata del Festival, del suo pezzo in napoletano, delclip, della chiamata del suo, rivendicando il suo orgoglio di napoletano e del voler cantare nella sua lingua universale. In arrivo qui su Spettacolo.eu altridi oggi ...