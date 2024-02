Geolier | “Un azzurro è sempre con me in studio” | poi il retroscena da brividi su Daniele

(Di giovedì 8 febbraio 2024), vera star del momento impegnato a Sanremo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha affrontato alcuni temi a lui molto cari.è il protagonista assoluto di quello che sarà l’ultimo Sanremo condotto da Amadeus. Il rapper napoletano si è posizionato addirittura primo nella classifica dei top 5 a giudizio del televoto e delle radio. Un successo riscontrato anche sui social oltre che sul palco dell’Ariston con più di 20 milioni di visualizzazioni sul reel Instagram del profilo ufficiale di Sanremo ed 1,3 milioni di views sul video ufficiale del cantante partenopeo su Youtube. In una speciale intervista ha svelato la propria amicizia con due persone che di calcio ne capiscono e come: Gianluigi Donnarumma e Pierluigi Gollini. Su quest’ultimo ha dichiarato: “A Napoli mi sento con tutti ma con Gollini c’è un rapporto anche artistico. Viene ...

Ecco la top five della seconda serata del Festival di Sanremo 2024, la classifica è stata stilata in base al gradimenti della nuova giuria delle Radio e del Televoto: Geolier, Irama, Annalisa, Loredan ...Ghali 6.5 Sempre più verde, molto più blu, ma l’unica cosa che davvero colpisce è l’adorabile lilla/azzurrino dell’adorabile del suo adorabile vestito. Solo a primo impatto. Perché il testo, invece, è ...NAPOLI - Geolier, cantante napoletano protagonista a Sanremo, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere del Mezzogiorno: "Per me è un momento indimenticabile. Dietro le quinte, pochi minuti prima ...