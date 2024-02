Geolier incanta a Sanremo | ma è polemica da Bergamo | “Prediciottesimo camorrista Fa la cover di Lazza”

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il rapper napoletanodivide il pubblico, ariceve tanti complimenti ma sui social e dasi scatena la. Il Festival dirisulta come sempre una kermesse che genera discussione e, talvolta, divisione. Anche l’edizione del 2024, da questo punto di vista, non è da meno. E tra gli argomenti più discussi dei social c’è senz’altro. L’artista di Secondigliano, rapper ormai famosissimo non solo a Napoli ma in tutta Italia e nel mondo, ha partecipato per la prima volta al festival della canzone italiana, portando sul teatro dell’Ariston una canzone totalmente in napoletano, dal titolo “I’ p’ me, tu p’ te”. La scelta aveva causato polemiche nei giorni scorsi, con qualcuno che aveva sollevato il “problema” di una canzone in dialetto nel festival della ...