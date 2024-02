Geolier | il significato del nome del rapper | tra carcere e origini

(Di giovedì 8 febbraio 2024)è una parola francese che significa ‘carceriere’, ‘secondino‘, ‘guardia carceraria’ (con radice comune all’inglese jailer) ma è anche un appellativo informale con cui si designano gli abitanti di Secondigliano, quartiere periferico di Napoli, da dove peraltro proviene l’omonimonapoletano., al secolo Emanuele Palumbo, è molto legato alla sua terra d’origine, ai suoi affetti, e ha deciso di presentarsi a Sanremo 2024 proprio per mostrare ai suoi concittadini che la tenacia può essere la chiave di volta per migliorarsi sempre: “I ragazzi di Napoli mi vedono come un loro amico che ce l’ha fatta. Io non sono Maradona, non sono Pino Daniele, sono io e sono molto meno di queste persone. Io mi limito a rappresentare loro nei comportamenti, nel linguaggio. Spero che i ragazzi prenderanno d’esempio la mia storia, non me – ...

Il rapper campano Geolier, grazie al suo talento e allo stile innovativo, è stato capace di conquistare il pubblico italiano, e non soltanto i suoi concittadini. Nonostante le sue canzoni siano in dia ...dal nostro inviato SANREMO (IM) In poco tempo si è passati dalla festa alle lacrime. Sanremo è anche questo, e in particolare lo è il Festival di Amadeus, che sembra ...«In questo barattolo c'è l'aria di Napoli. È sempre con me, la porterò anche a Sanremo», confessa Geolier (al secolo Emanuele Palumbo) in un nuovo video della serie In The Bag firmata Vogue Italia, pr ...