Geolier | il mio Festival l' ho già vinto | Napoli è con me

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Primo nella classifica del televoto e delle radio,si gode il momento che lo vede sicuro protagonista deldi Sanremo 2024. Il brano "I p' me, tu p' te" è addirittura la più alta new entry tra tutti i brani del mondo nella Top Songs Global, dove si piazza al 47esimo posto. In questa intervista il rapper spiega che la sua vittoria l'ha già ottenuta portando alun brano interamente in napoletano e che tuttaè con lui. Sul successo che lo ha travolto, spiega che l'importante è non eprdere il senso della realtà (video di Carmen Guadalaxara).

Prima di partire non ho salutato nemmeno mia madre – ha detto Geolier al Corriere della Sera – Sono corso all'ospedale solo per salutare lui. Mi ha detto simpaticamente mi raccomando, 'sfunn tutt cos' ...«In questo barattolo c'è l'aria di Napoli. È sempre con me, la porterò anche a Sanremo», confessa Geolier (al secolo Emanuele Palumbo) in un nuovo video della serie In The Bag firmata Vogue Italia, pr ...