Gaza | media | 14 morti in raid Israele su Rafah e Deir Balah

Hamas ha inviato a Qatar ed Egitto la sua risposta alla proposta di accordo con Israele per una tregua nei combattimenti a Gaza in cambio della ... (open.online)

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che almeno 14 persone sono morte e altre decine sono rimaste ferite ieri sera in bombardamenti effettuati da aerei israeliani su ...L'Arabia Saudita ha comunicato agli Stati Uniti che non avrà relazioni diplomatiche con Israele finché non terminerà "l'aggressione" nella Striscia di Gaza e venga riconosciuto uno Stato palestinese i ...L’appello di Abu Mazen agli Usa per prevenire lo sfollamento dei palestinesi in Cisgiordania e l’invito a intervenire per fermare i coloni ...