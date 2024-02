Gaza | Israele rilascia 71 ostaggi palestinesi | tra cui 19 donne | Liberati attraverso il valico di Kerem Shalom

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il governo israeliano hato 71arrestati durante le operazioni militari nella Striscia di, tra cui 19: lo ha reso noto la polizia di frontiera dello Stato ebraico. I detenuti, arrestati in diverse zone del territorio costiero, sono statiil

(Adnkronos) – "Penserò alle migliaia di bambini uccisi a Gaza " per tutto il resto della mia vita. E' quanto avrebbe detto il segretario di Stato ... (periodicodaily)

La notizia che da mesi il mondo aspettava è arrivata: Hamas ha dichiarato di essere disponibile a trattare per il rilascio degli ostaggi ... (luce.lanazione)

L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che almeno 14 persone sono morte e altre decine sono rimaste ferite ieri sera in bombardamenti ... (quotidiano)

Gli attacchi di Hamas del 7 ottobre scorso non danno a Israele "la licenza per disumanizzare gli altri ", ha affermato il segretario di Stato ... (quotidiano)

Nella crisi di Gaza Biden ondeggia: da una parte sostiene Israele , ma dall’altra propone la soluzione “due Stati, due popoli” invisa a Israele . Non ... (lanotiziagiornale)

Guerra tra Hamas e Israele. Sono state segnalate esplosioni vicino a una base militare americana in Siria, rese note dalla rete libanese Al Mayadeen, affiliata a Hezbollah. La base Usa - ...Il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu ha respinto l'ultima offerta di Hamas per il cessate il fuoco e la restituzione degli ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza, ma il segretario di Stato ...Il premier israeliano ha respinto un cessate il fuoco dopo un incontro con Blinken. "C'è spazio per accordo" ha detto il segretario di stato Usa. Hamas… Leggi ...