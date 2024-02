Gaza | Blinken | Israele non ha licenza disumanizzare gli altri

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Gli attacchi di Hamas del 7 ottobre scorso non danno a"lapergli", ha affermato il segretario di Stato americano Antony. "Gli israeliani sono stati disumanizzati nel modo più orribile il 7 ottobre - ha dettoieri in una conferenza stampa a Tel Aviv, citata dai media internazionali -. Da allora gli ostaggi sono stati disumanizzati ogni giorno, ma questa non può essere unapergli", ha sottolineato il segretario di stato Usa in un duro monito a

Come ormai sembrava inevitabile, data l’impasse registrata nel corso dell’intera giornata dalle manovre diplomatiche internazionali volte a giungere una tregua per la martoriata Striscia di Gaza, nel ...TEL AVIV. «Arrendersi alle condizioni deliranti di Hamas» è inaccettabile per Benjamin Netanyahu. E «Israele non si è impegnato in nulla», ha ribadito il premier. Lo Stato ebraico è al bivio e deve pr ...Gli attacchi di Hamas del 7 ottobre scorso non danno a Israele "la licenza per disumanizzare gli altri", ha affermato il segretario di Stato americano Antony Blinken. (ANSA) ...