Gary Neville e Roy Keane lanciano gravi accuse di doping su squadre italiane | “Non erano pulite”

Notizia fresca giunta in redazione: Dopo la penalità di 10 punti dell’ Everton in Premier League , Gary Neville ha etichettato l’organizzazione ... (justcalcio)

Dure accuse di Gary Neville e Roy Keane nei confronti dei club italiani. Nel corso della trasmissione The Overlap su YouTube le due leggende del Manchester United hanno raccontato alcuni episodi che..Gli ex giocatori del Manchester United Gary Neville e Roy Keane lanciano accuse di doping alle squadre italiane che affrontarono i "Red Devils" negli anni di militanza dei 2 ...Duro attacco alle squadre italiane. Quello di Gary Neville, ex bandiera del Manchester United e attuale commentatore tv, durante il podcast The Overlap. Ho affrontato.