Gambizzato in strada a Torino con due colpi di pistola | agguato in zona Mirafiori Sud | ipotesi avvertimento

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Un 24enne è statoin pieno giorno a, in via Monastir,Sud.dopo una lite della sera prima

Giovane gambizzato in strada a Torino. Un ragazzo di 24 anni stava camminando in via Monastir, nel quartiere Mirafiori Nord di Torino, quando poco sono stati esplosi dei colpi di pistola, uno di quest ...Un uomo con il volto coperto da un passamontagna è sceso da una Fiat Panda rossa e ha sparato tre colpi, prima di fuggire ...Arrivato a bordo di una Fiat Panda Rossa in via Monastir, a Mirafiori Sud, ha esploso 3 colpi ferendo il giovane alle gambe ...