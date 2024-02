Fusione nucleare | un nuovo record avvicina il sogno dell' energia pulita

La Cop28 di Dubai è servita agli Stati Uniti per lanciare due grandi partnership internazionali sull’energia nucleare . La prima, la Declaration to ... (linkiesta)

Sono stati prodotti 60 megajoule di energia in 5 secondi. L'annuncio dei ricercatori di EUROfusion: Jet, l’impianto per la Fusione nucleare di ... (wired)

Ma come avviene la fusione Nucleare Ad oggi per riprodurre il meccanismo che accende gli astri, la ricerca scientifica utilizza una macchina denominata Tokamak, di forma toroidale, caratterizzata da ...Il nuovo primato è stato raggiunto dal Joint European Torus (JET), l’enorme macchina per la fusione termonuclerare a forma di ciambella (totamak) ...La maggior parte delle imprese italiane crede fortemente nei benefici dell'IA, e si sta attrezzando per adottarla rapidamente. Anche i cittadini del Bel Paese sono convinti che avrà un forte impatto s ...