Fusione nucleare | l’Europa fa passi in avanti | nuovo record di energia prodotta

Leggi tutta la notizia su fmag

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il Joint European Torus (JET), il più grande esperimento dial mondo, ha ottenuto undidurante l’ultima e conclusiva campagna sperimentale, dimostrando la capacità di generare in modo affidabileda. Ma facciamo un passo indietro.: cosa vuol dire? Per capire di cosa stiamo parlando, è necessario rispondere alla domanda: “che cosa vuol dire crearecon la?”. In estrema sintesi, crearemediante lasignifica sfruttare il processo di, nel ...