Fusione nucleare | JET chiude con il botto! Stabilito il record assoluto di energia prodotta

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il reattore sperimentale JET hailditramite: 69 MJ in 6 secondi, partendo da appena 0,2 mg di combustibile. Nessun altro esperimento diha mai prodotto tanta....

L’Europa ha raggiunto un nuovo record mondiale nel campo della fusione nucleare, aprendo la strada a un’energia pulita e sostenibile per il futuro. Il consorzio europeo Eurofusion ha annunciato che il ...E l'esperimento ha avuto qualche altro intoppo. Il plasma, cioè i materiali di base ad altissimo calore per la fusione nucleare, in modo che gli atomi e gli elettroni siano completamente separati gli ...Il Joint European Torus (Jet), il più grande esperimento di fusione nucleare al mondo, ha ottenuto un nuovo record di energia prodotta durante l’ultima e conclusiva campagna sperimentale, dimostrando ...