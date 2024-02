Fusione | dall’Europa nuovo record sulla strada dell’energia pulita

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Roma, 8 feb –è giunto ilmondiale nellanucleare – l’energiache imita i processi che avvengono nel cuore delle stelle. Nel suo ultimo esperimento chiamato Dte3, il reattore sperimentale Jet (Joint European Torus) ha prodotto 69 megajoule per 5 secondi con 0,2 milligrammi di combustibile.nucleare: tanti passi avanti “Avremo il primo progetto pilota che deve dare energia positiva nel 2025 e la prima centrale commerciale al 2030“, aveva annunciato l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi a marzo del 2023, mentre era del dicembre 2022 la notizia che scienziati statunitensi erano riusciti a produrre una reazione dinucleare in grado di generare più energia di quella necessaria per innescarla. Oggi ...