Furto al supermercato | operatori delle pulizie tornano liberi ma perdono il lavoro

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L'Aquila - Gliaccusati dipresso un, tornati in libertà dopo il provvedimento del giudice per le indagini preliminari Francesca Pinacchio, hanno svelato le ragioni dietro il loro gesto. "È stato un atto disperato", hanno dichiarato, "non riusciamo ad andare avanti. Guadagniamo 5,75 euro netti all'ora di notte e 6,50 euro di giorno. Lavoriamo a chiamata e i bonifici mensili non superano i 170 euro. Non ci rimborsano nemmeno le spese di viaggio. Valuteremo azioni legali". Martedì scorso, i sette, tutti dipendenti di un'impresa di, erano stati arrestati dai carabinieri di Sulmona per ildi merce dalin cui lavoravano. Benché il giudice abbia convalidato ...