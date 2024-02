Furti nelle case | ecco un manuale per evitarli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Illuminare i giardini con lampade a basso consumo protette da griglie, per dare l’impressione che la nostra casa sia abitata anche quando invece non lo è; dotarsi di serrature con cilindri di sicurezza e impianti di allarme collegati con le forze dell’ordine; assicurarsi che le porte d’ingresso non presentino interstizi, nei quali possano essere posizionati eventuali arnesi da scasso. Sono solo alcuni dei consigli degli esperti per proteggere le abitazioni dai. I suggerimenti sono contenuti nel "della sicurezza residenziale", un volumetto realizzato dall’Associazione per il controllo del vicinato e presentato, grazie alla sinergia col Comune, nella sala consiliare del Municipio di Cerro al Lambro. La pubblicazione è stata consegnata ai coordinatori dei gruppi locali per il Controllo del vicinato e sarà consultabile dai cittadini ...