Furibonda rissa in zona stazione | volano calci | spinte e ceffoni

(Di giovedì 8 febbraio 2024) EMPOLI Urla,. Un gruppetto di stranieri nella tarda serata di martedì ha creato scompiglio in, tanto che chi ha assistito alla scena ha chiamato le forze dell’ordine per paura che la situazione degenerasse. Erano circa le 19 quando su una panchina di piazza Don Minzoni quattro giovani originari del Nord Africa, visibilmente ubriachi, hanno iniziato a litigare prima a parole, per poi passare ai fatti. Uno di loro aveva anche un cane al guinzaglio. L’animale più volte si è trovato strattonato violentemente dal padrone, che tentava di ripararsi dai colpi degli altri. Uno dei ’protagonisti’ per fuggire alle botte ha tentato di rifugiarsi nei locali del dopolavoro ferroviario. L’arrivo della polizia ha calmato gli animi. I quattro stranieri sono stati identificati: ...

Nella tarda serata di ieri, in via Cassia altezza civico 1816, alcuni cittadini stranieri visibilmente ubriachi hanno iniziato a litigare ... (ilcorrieredellacitta)

rissa furibonda in strada martedì sera (6 febbraio) a Palermo, in via Emerico Amari, tra il dipendente di un fast food e il portiere di un albergo. ... (europa.today)

Palermo, litigano per la spazzatura il dipendente di un fast food e il portiere di un albergo: si lanciano contro anche i bidoni ...I due sarebbero venuti alle mani per il posizionamento dei bidoni dei rifiuti PALERMO – Rissa a Palermo, nella centrale via Amari, tra il dipendente di un fast food e… Leggi ...Rissa in strada a Palermo: un dipendente di un fast food e il portiere di un hotel litigano per i bidoni della spazzatura ...