“Fuori dalla porta rossa” Grande Fratello | i concorrenti escono dalla casa | la rabbia del pubblico

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 8 febbraio 2024), tuttitranne due. L’edizione di quest’anno è decisamente diversa rispetto alle precedenti e non solo per il mix tra personaggi noti ale sconosciuti: mai prima d’ora si poteva varcare lae poi rientrare se non per ragioni serie. Poco fa invece c’è stato un altro “esodo” dopo quello di qualche settimana fa. Ricordate? La produzione aveva concesso un’uscita di gruppo ai veterani del reality show di Canale 5 che si erano quindi goduti un pomeriggio in spa. Poco fa un’altra sorpresa ma ancora una volta non per tutti i. Il gruppo, esclusi i due nuovi arrivati quindi Simona Tagli e Alessio Falsone, è stato infatti radunato in salone e lì, improvvisamente, ...