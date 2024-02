Fumata nera sulla tregua Pressing Usa su Israele | No disumanizzazione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 8 febbraio 2024) «Gli israeliani sono stati disumanizzati nel modo più orribile il 7 ottobre. Ma questa non può essere una licenza per disumanizzare gli altri. La stragrande maggioranza delle persone a Gaza non ha nulla a che fare con gli attacchi del 7 ottobre». Il segretario di Stato americano Antony Blinken a Tel Aviv torna a faresullo Stato ebraico dopo aver sottolineato come, a suo dire, ci sia ancora «spazio per un accordo» sugli ostaggi trae Hamas. Anche se Benjamin Netanyahu sbarra la porta all'apertura di Hamas su un possibile accordo articolato in tre fasi che favorisca uno scambio tra prigionieri in cambio di unanella Striscia di Gaza. Al termine di una giornata febbrile sul fronte dei negoziati, il premier israeliano si è rivolto alla nazione in conferenza stampa sostenendo che lo Stato ebraico non può arrendersi ...