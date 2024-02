Fuga di gas | esplosione e crollo in un appartamento a Torre del Greco | due morti e un ferito grave

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L'e il conseguentesi sono verificati questa notte in via Volpicelli: un uomo e una donna sonotravolti dalle macerie, mentre un'altra donna è rimastamente ferita.

Sarebbero una donna di 88 anni e il figlio di 61 le due vittime dell'incendio che ieri a distrutto un Camper nel parcheggio del Decathlon in via ... (fanpage)

Due anziani morti , un'altra donna ferita gravemente per un' esplosione a causa di una Fuga di gas. È accaduto a Torre del Greco, in provincia di ... (quotidiano)

Due anziani morti, un'altra donna ferita gravemente per un' esplosione a causa di una fuga di gas. È accaduto a Torre del Greco, in provincia di Napoli, questa notte attorno alle 2 in una palazzina in ...Esplosione nel cuore della notte in un appartamento alle pendici del Vesuvio. Nell'incendio provocato da una fuga di gas sono morte due persone, marito e moglie, e una terza è ricoverata in ospedale.Fuga di gas questa notte nell’area periferica: morti due anziani e una 82enne gravemente ferita. Una fuga di gas, proveniente da serbatoi esterni di gpl, ha saturato gli ambienti e innescato uno ...