Francia | Bayrou non entra nel governo | ' profondo dissenso'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Si apre una profonda crepa nella maggioranza macroniana in, con il rifiuto del capo dei centristi Françoisdire neldi Gabriel Attal., che appena due giorni fa ha chiuso dopo sette anni con un'assoluzione la sua vicenda giudiziaria che lo vedeva accusato per il caso degli assistenti al Parlamento europeo, ha parlato di "assenza di un accordosulla politica da seguire". In particolare, il capo del MoDem è apparso in totale rottura con il premier Attal, del quale non ha appoggiato la nomina, e con la politica a suo dire "troppo di destra" del. "Quello che è in gioco - avrebbe detto ieri seraai suoi in una cena dopo il rifiuto di ogni incarico di- è più ...