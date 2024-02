Francesca Failli e Sara Romoli protagoniste de Le Piazze del sapere di questo fine settimana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Arezzo, 8 febbraio 2024 – Dopo la presentazione del libro di Massimiliano Bellavista e Paolo Ciampi “Parole dal fango, racconti per Sant’Agata” di domani, venerdì 9 febbraio, alle 17,30, in programma nelaltri due interessanti appuntamenti per la rassegna per la promozione della lettura “Ledel” promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno, con la collaborazione di Unicoop Firenze – Bibliocoop di San Giovanni Valdarno e associazione culturale Pandora. Sabato 10 febbraio alle 11 a Palomar, la casa della cultura, si terrà il secondo dei due eventi curati dall’insegnante e formatrice: un laboratorio creativo per ragazzi dagli 8 anni e le loro famiglie per creare una nuova avventura con i personaggi del silent book “Telefono senza fili” di ...