Frana nella notte in provincia di Napoli | strade chiuse a causa del fango

Nella notte si è verificata la rottura di una conduttura di acqua sulla Statale 145 tra il segmento 6 e 7 del km 38, che ha provocato una frana su via la Rocca ai Colli di Fontanelle a Sant'Agnello, ...L’INTERVENTO. Per due giorni divieto di transito per la posa di new jersey in calcestruzzo. Il sindaco Caccia: «Ne beneficeranno residenti e viabilità». Sette persone ancora sfollate.Contro i lavori del progetto “mitigazione del rischio frana” nelle falesie Punta Giglio, e “messa in sicurezza” dello specchio d’acqua sottostante, nel Comune ...