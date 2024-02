Fracassi i c*** | hit di m*** Fred de Palma arriva sul palco e parte l' insulto gratuito

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024)Desi peresenta suodi Sanremo per presentare Bnkr44 che cantano "Governo Punk". Ma non appena appare suli leoni da tastiera si scatenano e lo mettono nel mirino. Sui social il Festival è molto commentato e di fatto si scrivono messaggini per elogiare o criticare uno dei cantanti in gara. E questa volta nel tritacarne social c'è finito propriode. Un telespettatore scrive: "Io non so seDeesista sul serio, sembra più un'applicazione Android scongelata annualmente verso Maggio per fracassarci icon le sue hit estive di". Parole gratuite che sono state subito zittite dai fan dideche gli hanno ricordato una cosa non ...