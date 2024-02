Forum di Assago | 50 auto devastate nel parcheggio Il sindaco corre ai ripari

(Di giovedì 8 febbraio 2024), 8 febbraio 2024 - Decine didai vandali neldeldi. Sarebbero almeno una cinquantina lein sosta neladiacente l'strada (via del Mare) prese di mira da un commando di teppisti che a bastonate ha infranto finestrini, parabrezza e lunotti. Due gli eventi in programma: il concerto di Claudio Baglioni ale lo spettacolo di Pucci in scena al teatro Re-Power. Spettatori furibondi che se la sono presa con gli incolpevoli addetti ai parcheggi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. "Dopo quanto accaduto l’altra sera nei parcheggi antistanti le strutture ricreative che hanno sede ad, l’Amministrazione Comunale si è ...

