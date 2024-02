Formula 1 | l’Alpine presenta l’A524 | fascino dell’innovazione con la solidità della tradizione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Con un evento esclusivo trasmesso sui propri canali social il 7 Febbraio, Alpine hato ufficialmente la nuova A524, monoposto destinata a competere nella stagione 20241, affiancata dalla A424 ? per il Mondiale Endurance WEC. La vettura è stata mostrata in due varianti di livrea: una tradizionale in blu Alpine e un’altra in vibrante rosa, dedicata al main sponsor BWT, che sarà utilizzata in otto Gran Premi. Entrambe le versioni si distinguono per gli audaci dettagli in fibra di carbonio, mirati a ridurre il peso del telaio e seguendo l’approccio adottato da altre scuderie come Haas, Williams e Stake. Nonostante alcuni dettagli, come il fondo e gli alettoni, siano ancora soggetti a modifiche in vista dei test, la nuova Alpine A524un mix interessante di innovazioni e ...