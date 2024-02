Formazione | Assolombarda lancia ‘Tech-Tour’ per unire giovani a impresa e tecnologia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Milano, 8 feb. (Adnkronos) – La cultura scientifico-tecnologica, l?orientamento ai percorsi Stem, la valorizzazione delle competenze digitali sono alcuni tra i principali temi che, ogni giorno, promuove nel dialogo tra sistema educativo e. Oggi, nel corso del-Talk’ ideato per celebrare la Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, l?associazione ne ha parlato, alla presenza del divulgatore scientifico Massimo Temporelli, con oltre 300 studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole superiori dei territori di Milano, Monza e Brianza, Pavia e Lodi.Le ragazze e i ragazzi, accompagnate dai rispettivi docenti, sono stati protagonisti di un evento di orientamento che è stato organizzato dacon l?obiettivo di rafforzare il confronto intergenerazionale sulla centralità dellanell?evoluzione delle imprese e sulle professioni di oggi e di domani legate allo studio delle discipline Stem; si tratta di tematiche che, nel lungo periodo, possono impattare positivamente su processi produttivi, ricerca applicata e innovazione, a beneficio dell?intero tessuto socio-economico.“L’associazione intende rafforzare il dialogo con le nuove generazioni, mostrando quanto laapplicata all?industria sia utile non soltanto per migliorare i processi produttivi e la qualità dei prodotti ma anche per accrescere la sostenibilità ambientale, per creare un ambiente di lavoro più sicuro, per sviluppare ricerca e cultura innovativa -spiega la vicepresidente dicon delega a Università, Ricerca e Capitale umano, Monica Poggio-. Appuntamenti come quello di questa mattina incontrano la sensibilità tanto delle imprese quanto della scuola, grazie al ruolo di facilitatore dinel favorire e nel promuovere misure ‘win-win’ di lungo periodo finalizzate a incoraggiare lo sviluppo delle competenze legate alle nuove frontiere della, del digitale e della sostenibilità”.L’evento è stato anche l?occasione per illustrare una nuova iniziativa targata, che si terrà il 6 marzo prossimo: si tratta deldi oltre 1.000 studenti appartenenti a 25 istituti scolastici. In particolare, ivisiteranno 50 aziende di Milano, Monza e Brianza, Pavia e Lodi che hanno messo a disposizione i loro spazi, i loro collaboratori e il loro tempo per far vivere alle ragazze e ai ragazzi un?esperienza die di contatto con il mondo del lavoro. L'articolo CalcioWeb.