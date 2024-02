Forlì ancora lassù | l’ha meritato Un girone di ritorno così val bene la vetta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La prima fase delRosso ha visto la Pallacanestro 2.015 prevalere su tutte le avversarie. Un risultato prestigioso, strappato in extremis nella serata di domenica scorsa, che ripaga i biancorossi delle prestazioni degli ultimi mesi. Con una crescita complessiva generale e una continuità, nel singolo match, decisamente più rilevante rispetto al passato. Tutto ciò ha portato, peraltro, alla matematica qualificazione ai playoff proprio in occasione dell’ultima affermazione su Trieste, con ben dieci turni di anticipo. Certo, sii tratta solo di una curiosità, ma significativa: oggiè a +20 sul nono posto occupato da Nardò, col 2-0 negli scontri diretti. È l’ennesima riprova di undida protagonisti assoluti. Tra dicembre e gennaio, infatti, l’Unieuro non ha fallito un colpo, o quasi. Dopo il ...