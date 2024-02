Food | dal mare alla tavola | al via nuovi corsi per la figura professionale di ostricaro

Il suo ingresso segna un ulteriore passo nell'evoluzione della moda digitale in Italia, amalgamando tradizione e innovazione in un'esperienza visiva ... (sbircialanotizia)

Roma, 6 gennaio 2024 – Oggi è un giorno di grande significato per il mondo della moda digitale in Italia, con l’arrivo trionfante della prima ... (ilfaroonline)

«I nostri agricoltori meritano di essere ascoltati. So che sono preoccupati per il futuro dell’agricoltura e per il loro futuro. Ma sanno anche che ... (iodonna)

Al Beer & Food Attraction, Tequila Rose, Rum Papa’s Pilar, Lucano Amaro Zero e Giass Gin daranno un assaggio della bella stagione ...Lo stile lombardo è un brand, un fil rouge che lega tutte le eccellenze di una regione straordinaria, dalla moda al food, dal design alla musica, dal turismo all’architettura. Lo ha presentato ufficia ...L'essenza dell'iconicità della cucina statunitense, per la precisione newyorkese, ha messo la radici in Piazza del Fico, dove Don's sta per compiere un anno!