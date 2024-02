Fonderie | vertice in Regione | Non si è risolto nulla

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024) S. MARIA DEGLI ANGELI – Ancora una puntata della vicenda legata alla presenza delleAssisi e dei timori per la salute da parte degli abitanti della zona dove la fabbrica è ubicata. Ieri, si è svolto a Perugia, allaun incontro dinanzi alla commissione consiliare permanente presieduta da Valerio Mancini, sulla questioneAssisi alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti del Comitato di Via Protomartiri Francescani da anni impegnato sul fronte della salute e della vivibilità dell’area; presenti il consigliere regionale Stefano Pastorelli, capogruppo della Lega e, per il comitato, l’avvocato Valeria Passeri, l’ingegnere Luciano Blois, il dottor Carlo Romagnoli dell’Isde Italia – Associazione medici per l’ambiente, e Maria Rita Ragni. "Torniamo a casa senza vedere tutelata la pubblica salute – sottolineano ...