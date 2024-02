Fondazione Its Energia e Ambiente | la nuova sede didattica all’Itis Galileo Galilei

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Arezzo, 8 febbraio 2024 – Unaad Arezzo per laITS Academy, punto di riferimento regionale per l’alta formazione tecnologica post diploma per le nuove professioni in ambito energetico e ambientale, presente sul territorio aretino dal 2019. Inauguratii nuovi spazi adibiti dalla scuola per lo svolgimento delle attività didattiche dei percorsi ITS, che hanno già avuto modo di ospitare per le prime lezioni in aula gli studenti del corso Industry4Energy23, avviato lo scorso ottobre. Presenti all’evento di inaugurazione, in supporto all’iniziativa, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Roberto Curtolo e il Consigliere Provinciale Laura Chieli. Una ...