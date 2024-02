Foibe | ok Camera a legge per conoscenza | testo torna al Senato

Come noto, il 10 febbraio è stato scelto, con la legge n. 92/2004, per ricordare la tragedia che sul finire del secondo conflitto mondiale ha interessato il confine orientale coinvolgendo migliaia di ...Angelo, esista anche via Martiri delle Foibe, ai quali, con la legge 94 del 30 marzo 2004 ...e che pertanto parteciperà alla giornata celebrativa presso la camera dei Deputati oggi, 8 febbraio, ed ...“Per non dimenticare” è il titolo della mostra che sarà allestita il 9 e 10 febbraio nell'aula Manzini del Convitto nazionale G.B.Vico di Chieti in occasione del Giorno del ricordo, in memoria delle ...