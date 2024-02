Foibe | Meloni sabato a Basovizza per Giorno Ricordo 2

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) (Adnkronos) - Subito dopo al cerimonia di, la premier prenderà parte all'inaugurazione del 'treno del' nella stazione di Trieste. Il viaggio del sei vagoni della memoria inizierà l'11 febbraio e toccherà numerose tappe (Venezia, Milano, Torino, Genova, Ancona, Bologna, Parma, La Spezia, Firenze, Roma, Napoli) per concludersi il 27 febbraio a Taranto. Il progetto è realizzato dalla Struttura di missione per gli anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali della presidenza del Consiglio, da Ferrovie dello Stato e Fondazione FS Italiane, in collaborazione con il ministero della Cultura, il ministero dell'Istruzione e del merito, il ministero della Difesa, Rai Teche, Rai Cultura, Rai Storia, Archivio Luce, Istituto Regionale per la Cultura Istriano-fiumano-dalmata.