Foibe | la testimonianza | “Fuggimmo in treno alla volta della libertà Molto poveri ma felici”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Laterina (Arezzo), 8 febbraio 2024 – Riccardo Simoni, lei è nato nel 1940 a Rovigno, in Istria. Con i suoi genitori e i suoi due fratelli partiste il 18 luglio 1951 per il campo profughi di Laterina. Perché fuggiste? "Perché mancava lacome mancava l’aria. DfineSeconda guerra mondiale in città il clima si fece progressivamente sempre più pesante e il peggio venne dopo le vicende fratricide tra comunisti fedeli a Stalin e fedeli a Tito". Rovigno era considerata una zona rossa, in cui la tensione esplose con la rottura tra Tito e Stalin del 1948. "Si creò l’occasione per decapitare in tutta l’Istria e a Rovigno i comunisti internazionalisti cominformisti. Avevamo paura, ci sentivamo spiati. Ci mancava l’aria e lo dico da figlio di un partigiano: così sfruttammo una delle opzioni create durante il trattato di pace ...