Foibe | la Prefettura coinvolge gli alunni del “Colletta”

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl “Giorno del Ricordo” è stato scelto al fine di conservare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle, dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.? Anche in considerazione dei vent’anni dalla istituzione della predetta giornata, ladi Avellino, d’intesa con il Convitto Nazionale “Pietro”, ha organizzato per domani, venerdì 9 febbraio, alle ore 9.15, presso la Sala “Penta” della Biblioteca Provinciale di Avellino, un momento di riflessione e di approfondimento con il prezioso contributo degli studenti, al fine di preservare e diffondere, soprattutto tra i giovani, la conoscenza di quei tragici eventi e per rinnovare il costante impegno contro ogni forma di violenza e di ...

sede della Prefettura di Pesaro e Urbino, sabato 10 febbraio, alle ore 10.30. “Il ricordo dei massacri, delle efferate violenze, delle foibe, il dramma dell’esilio e il contesto storico che precedette ...Come noto, il 10 febbraio è stato scelto, con la legge n. 92/2004, per ricordare la tragedia che sul finire del secondo conflitto mondiale ha interessato il confine orientale coinvolgendo migliaia di ...in via Martiri delle Foibe, al rione Sant’Angelo, con la partecipazione della locale Prefettura, del Comune di Brindisi, e dei rappresentanti delle forze dell’ordine e delle forze armate, alla ...