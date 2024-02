Firme non valide Putin fa fuori dalle elezioni l' unico ' vero' sfidante

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La Commissione elettorale centrale russa (Cec) ha rifiutato di ammettere alle presidenziali di marzo l'candidato apertamente contrario al proseguimento della guerra in Ucraina, Boris Nadezhdin, su cui puntava gran parte dell'opposizione. La Cec ha invalidato più di 9.000a suo sostegno: in totale, la Cec ne ha verificate 60.000 e per essere ammessi alla competizione elettorale la quota diirregolari non deve superare il 5%. Nadezhdin aspirava a sfidare il presidente «eterno» Vladimir, che correrà anche questa volta per assicurarsi un quinto mandato (da sei anni) senza reali sfidanti alle urne. Nel 2020, il leader del Cremlino ha promosso controversi emendamenti costituzionali per ripristinare i limiti del mandato presidenziale, aprendogli la strada per rimanere al potere almeno fino al ...