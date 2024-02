Firmato l' accordo per 40mila medici di famiglia Anche per 10mila ex guardie mediche | tutele e aumento del 3 | 8%

Ha firmato un contratto con una serie di vincoli sui diritti ...non solo l’attore era in totale accordo, essendo a conoscenza in anticipo di quanto sarebbe accaduto, ma non ha percepito un vero e ...Lo sport accessibile come motore di inclusione, partecipazione, salute e benessere per le persone con sclerosi multipla (SM) e neuromielite ottica (NMOSD) ...E' stata firmata l'ipotesi dell'Accordo collettivo nazionale di medicina generale e continuità assistenziale 2019-2021. Lo rende noto Domenico Proietti, segretario generale della Uil-Fpl, ...