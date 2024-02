Firenze | Milena Vukotic porta in scena ‘Così è se vi pare’ di Pirandello

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024), 8 febbraio 2024 - Al Teatro della Pergola, dal 13 al 18 febbraio, Geppy Gleijeses dirige, Pino Micol, Gianluca Ferrato inè (se vi pare)’, il testo che ha dato inizio alla rivoluzione teatrale di Luigi. Intorno a loro, in ologrammi tridimensionali creati dal video artist Michelangelo Bastiani, piccoli uomini e donne alti cinquanta centimetri rappresentano gli altri personaggi dell’opera, che inutilmente si affannano per scoprire una verità che non esiste: piccola è la loro sfera d’azione, piccolo il loro metro di giudizio, piccole le questioni di cui si occupano. Con un uso sapiente di luci e ombre, la regia di Gleijeses evoca un senso di inquietudine e di mistero in linea con lo spirito del testo, crea un ambiente rarefatto in cui i personaggi si muovono come ...