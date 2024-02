Firenze | Mattarella a cerimonia per intitolazione parco a Pier Luigi Vigna

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio, è intervenuto aall'di un, magistrato per diversi anni procuratore capo nel capoluogo toscano e poi procuratore nazionale antimafia. Si tratta, ha spiegato il sindaco, Dario Nardella, di "uno dei parchi più giovani della nostra città".

Firenze, 6 febbraio 2024 - Giornata fiorentina quella di giovedì 8 febbraio per il presidente della Repubblica Mattarella . La mattina Mattarella ... (lanazione)

Firenze, 8 feb. (askanews) – “Quello di oggi per Firenze è un momento solenne: in un luogo, il nuovo teatro dell’Opera che è stato inaugurato proprio in occasione delle celebrazioni dei 150 anni della ...Al suo arrivo una vera e propria ovazione, poi il discorso nel quale ha sottolineato il ruolo dell'Università nei processi di crescita culturale e sociale ...Il presidente Mattarella celebra il centenario dell’Università di Firenze con uno sguardo verso il futuro. Il presidente Sergio Mattarella ha partecipato con entusiasmo all’inaugurazione dell’anno ...