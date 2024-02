Fiorentina | Preparazione per la sfida con il Frosinone | Arthur in dubbio

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Continua ladellain vista dellacon ildi Eusebio Di Francesco, in programma domenica alle 12.30 al Franchi. Ieri la squadra si è spostata al Franchi e ha svolto un allenamento congiunto con il Prato. I biancazzurri, che militano in Serie D, hanno fatto da sparring partner alla squadra di Vincenzo Italiano, partecipando ad alcuni esercizi a tema e a situazioni di gioco relative ai calci piazzati. La notizia negativa, per i viola, riguarda. Il brasilianonon ha partecipato all’allenamento congiunto, neanche lunedì e martedì ha lavorato con i compagni. "Affaticamento ai flessori della coscia destra", queste le parole usate dal club sunel report medico che accompagnava la lista dei convocati per la trasferta in Salento. Il classe ...

La Juventus Primavera il 9 febbraio sarà in campo per sfidare la Fiorentina. La gara sarà visibile in televisione La Juventus, con una nota ufficiale, ha comunicato dove sarà visibile il match tra la ...Messo da parte il ko di Lecce, la Fiorentina continua a lavorare al Viola Park per preparare il prossimo impegno di campionato, in programma domenica al Franchi contro il Frosinone, ore ...Si ricomincia a lavorare al Viola Park: da oggi la Fiorentina torna in campo per preparare il match al Frosinone. Occhi puntati su Arthur Melo, come scrive la Nazione. Il brasiliano, out contro ...