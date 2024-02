Fiorella Mannoia chi è? Età | carriera | il giovane marito di Amici | la decisione di non avere figli | tutto sulla cantante di Sanremo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Torna per la quinta volta al festival di, eppure– sempre piazzata tra i primi – non lo ha mai vintoè uno di quei personaggi cui non si può non volere bene. Ha una immagine solare, brillante, un carattere generoso che spicca anche per impegno sociale e civile. Sarà il quinto Festival diper– Credits ANSA (cityrumors.it)É stata lei in prima fila a riunire decine di colleghe a cantare per il terremoto, per le alluvioni dello scorso anno in Romagna., una voce forte Una voce determinatissima anche sotto l’aspetto dell’autodeterminazione femminile: quando si è trattato di alzare il livello della protesta sul fronte della tutela della donna ...