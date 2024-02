“Finalmente ti sei deciso!” Gioia irrefrenabile al Grande Fratello | la confessione che Greta aspettava

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 8 febbraio 2024), qualcosa si muove nella casa: il concorrente pare pronto a fare la sua mossa conRossetti.che nella scorsa puntata ha assistito al confronto tra Perla e Mirko. Tutto è iniziato quando Signorini ha mostrato un video risalente all’esperienza a Temptation Island. Video in cui Perla raccontava di voler pensare a sé stessa: “Lui ha tutto, io non ho niente. Lui si sposerebbe, io mi devo realizzare. Io a fine mese devo avere i soldi miei, la mia autonomia. Io mi devo svegliare la mattina e mi devo sentire qualcuno”. >> “Fiori in studio per Roberta”. Uomini e Donne, clamorosa rivelazione da dietro le quinte: lui è un big del programma “Devo stare bene con me stessa. Che figli faccio? Io devo pensare al lavoro mio. Non ho i genitori che mi danno una mano”. Parole che Perla aveva ...