Festival | top five della seconda serata

(Di giovedì 8 febbraio 2024) 1.30 Ecco la classifica Topdeldi Sanremo stilata in base al gradimentonuova giuria delle Radio e del Televoto 1 Geolier Ip'me, tu p'te 2 Irama Tu no 3 Annalisa Sinceramente 4 Loredana Bertè con Pazza 5 Mahmood con Tuta Gold

Ecco qual è la classifica top 5 che è stata generata dai voti delle radio e degli spettatori della seconda serata del Festival ...Seconda esibizione di Loredana Bertè a Sanremo 2024 questa sera, dopo il primo posto in classifica di ieri, votata dai giornalisti della sala stampa. A ...Seconda serata di Sanremo 2024: Giorgia co-conduttrice in Dior, Amadeus in blu e qualche trovata pop. I La Sad si presentano con Ama in versione "punk" sulla giacca, Dargen ...