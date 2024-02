Festival Sanremo 2024 | Mr Rain rivela | magari canterò con Davide Calabria

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Mentre è impegnato sul palco deldiMrresta un grande tifoso del Milan: possibile duetto con Calabria? Dopo “Supereroi” Mrè tornato sul palco del, questa volta con la canzone “Due altalene”. Il rapper italiano è da sempre un grandissimo tifoso del Milan, così come tanti altri cantanti di questa generazione, da Lazza fino a Ghali. Intervistato da Calciomercato.com Mrha parlato della sua amicizia con Calabria: Non ho ancora parlato con Calabria, sto ancora aspettando un suo messaggio come l’anno scorso… Lo scorso abbiamo cantato insieme Supereroi, ci siamo divertiti molto. Devo dire che è molto intonato,prima o poi faremo un duetto insieme Mre Calabria? Duetto possibile ...

Matteo Salvini si è lamentato per essere stato tenuto all'oscuro e di non essere stato avvisato del treno speciale diretto al Festival di Sanremo , ... (fanpage)

BigMama ha attirato maggiormente l’attenzione di alcuni per il suo aspetto fisico e non per la voce al Festival di Sanremo 2024 . Infatti, Striscia ... (anticipazionitv)

A cura di Vincenzo Nasto Irama, foto di LaPresse Irama, nome d'arte di Filippo Maria Fanti, arriva al Festival di Sanremo 2024 con il brano Tu No. Si tratta della… Leggi ...Sanremo, 8 feb. (askanews) - La Nazionale Italiana di Nuoto Artistico, impegnata ai campionati mondiali in svolgimento a Doha, ha creato una coreografia sulle note di Apnea, brano di Emma in gara al 7 ..."Con riferimento alla partecipazione di John Travolta al Festival di Sanremo, U-Power precisa che l'attore, come noto, è testimonial dell'azienda dall'estate del 2023. La partecipazione al Festival di ...