Festival di Sanremo | rivoluzioni nella top five | e che lezione Giovanni Allevi

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La seconda serata deldi, alla sua 74esima edizione, si apre con l’esibizione di Fred De Palma presentato da Ghali: novità dell’anno è infatti la possibilità data agli artisti in gara di presentare i colleghi, creando così un’ancor maggiore coesione e ricordando la bellezza dei rapporti, anche quando si gareggia per lo stesso podio. Quindi, tocca ai La Sad introdurre i secondi cantanti in gara, Francesco Renga e Nek, che scese le scale non trattengono il migliore dei sorrisi che un po’ smorza la tensione, un po’ rivela la leggerezza del momento. Prima di proseguire con la gara, spazio alla solita parentesi dedicata alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sul palco, sale prima il Presidente per i consueti, sempre graditi ringraziamenti e subito dopo uno studente rappresentante la scuola vincitrice del concorso ...