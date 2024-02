Festival di Sanremo | Loredana Bertè | Se vinco | la dedica è per Mimì IL VIDEO

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Che la sala stampa dell'Ariston sia intitolata a Mia Martini, che il Premio della Critica sia intitolato a Mia Martini è più che una suggestione, è un segno, un sogno, un sussulto in più., in caso di vittoria, è a lei che la dedicherebbe, a. Quindi che la prima classifica di, quella determinata dal voto dei giornalisti le abbia messo la corona in testa è già un "vero onore"...

L a Rai ha deciso di far leggere ad Amadeus in occasione del Festiva un comunicato che sintetizzi le istanze della categoria nella serata di venerdì. Ma i trattoristi di “Riscatto agricolo” non si acc ...Quella volta in cui Julia Roberts copiò l'abito di Lorella Cuccarini Sanremo 1993 e il recente look omaggio di Anne Hathaway alla madrina ...Q uando si è presentata in sala stampa per la conferenza di rito, Teresa Mannino ha avvertito che sul palco dell’Ariston sarebbe stata una «scheggia impazzita ». Amadeus l’ha investita del ruolo di co ...