Felce a rischio estinzione Il Parco del Ticino “terreno” di coltura

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La Calamaria di Malinverni, pianta il cui nome scientifico è Isoëtes Malinverniana, è una raraacquatica di origine mesozoica esclusiva di Piemonte e Lombardia. Qui cresce in canali e rogge, cioè canali artificiali di portata moderata, che alimentano di acqua le risaie di questa porzione di Pianura padana occidentale. Oggi è una delle piante endemiche italiane maggiormente minacciate di, con un declino delle popolazioni che ha raggiunto il 90% negli ultimi vent’anni. La sua sopravvivenza è strettamente legata alla qualità dell’acqua. L’uso eccessivo di fertilizzanti, prodotti chimici, ma anche gli scarichi urbani, inquinando le acque superficiali ne hanno causato la rapida scomparsa. A questo si aggiunge anche la gestione dell’acqua irrigua, che in alcuni canali non è sempre presente, soprattutto durante il periodo invernale. ...