Fedez perseguitato dalla sfortuna | “Vedete la mia fronte?” VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Pubblicato il 8 Febbraio, 2024 ll viaggio dia Miami non è iniziato nel migliore dei modi. Il rapper ci scherza su nelle storie Instagram, e racconta la serie di disavventure che hanno inaugurato il suo soggiorno negli Usa.valigia andata smarrita in aeroporto al taglio sulladopo aver sbattuto la testa sul vetro di una finestra, fino al cancello della villa rotto. “Chissà quante sorprese ci riserva questo viaggio di lavoro! E’ partito benissimo”, ironizza lui. “Questo viaggio di lavoro a Miami è partito molto bene. Mi hanno perso la valigia, mi sono spaccato la, abbiamo rotto il cancello di casa… si è rotto, non l’abbiamo rotto noi!”, raccontaai follower, cercando di prendere a ridere la valanga di disavventure che gli sono capitate. Ai fan ha spiegato, ...