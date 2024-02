Fatti e non parole | il look di Dargen a Sanremo è un invito all' azione

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Rebecca Baglini è un fiume in piena quando parla del suo lavoro, di come ci è arrivata, di come costruisce l’immagine di tanti artisti. In passato lo ha già fatto per Marracash, ma anche per i Maneskin, Alessandro Cattelan, Marco Mengoni. Quest’anno, salirà sul palco dicon i Negramaro, Mattia Stanga, i Ricchi e Poveri eD’Amico per cui ha costruito una serie didi cui va particolarmente fiera. L'abbiamo intervistata per sapere come è nato il progetto. Ildella terza serata Il nostro silenzio è corresponsabilità. La storia, Dio non accettano la scena muta. Cessate il fuoco. E allora parliamone. Ildella terza serata di«Parte dalla stampa “” della stagione 93-94 disegnata da Franco Moschino», racconta ...