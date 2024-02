Farmacie | 1 cittadino su 2 ha scelto sempre la stessa nel 2023

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Roma, 8 feb. (Adnkronos Salute) - Farmacista che si conosce non si cambia. Nelquesto rapporto di fiducia tra il professionista e ilè diventatopiù forte, come descritto dal VI Rapporto sulla farmacia presentato oggi a Roma, a cura di Cittadinanzattiva in collaborazione con Fe

Si conferma il processo evolutivo verso la Farmacia dei Servizi ma anche, nel breve termine, la capacità delle farmacie di porsi a disposizione delle comunità locali come supporto del sistema ...Roma, 8 feb. (Adnkronos Salute) - Farmacista che si conosce non si cambia. Nel 2023 questo rapporto di fiducia tra il professionista e il cittadino è ...Fino al 12 febbraio va avanti la "Giornata di raccolta del farmaco". In oltre 5.600 farmacie che partecipano in tutte le città italiane è chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco ...